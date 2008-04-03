”Українська громада Севастополя” підтримує євроатлантичний курс країни

Громадська організація „Українська громада Севастополя” активно підтримує євроатлантичний курс України і робитиме все можливе, щоб українська держава буде членом Європейського Союзу і НАТО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова цієї організації Мирослав МАМЧАК.

На думку М.МАМЧАКА, „усі ті антинатовські заходи, які сьогодні проводяться у Севастополі, це намагання продемонструвати те, чого у місті немає насправді”. За його словами, українська громада Севастополя „не давала права міській раді виступати від імені всієї севастопольської громади”.

При цьому М.МАМЧАК сказав, що очолювана ним організація „не збирається виставляти пікети, проводити мітинги тощо у центрі міста, тому що ми проводимо свою політику на місцях, в колективах, сім’ях, серед мешканців міста”.

За словами М.МАМЧАКА, „якщо на саміті НАТО в Бухаресті цими днями і не буде вирішене питання щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі, ми свою позицію не змінимо, будемо все робити, щоб Україна була у Європі”.