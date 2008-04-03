Влітку відремонтують лазні Сімферополя

Літом поточного року у всіх трьох міських лазнях, що входять до складу комунального підприємства «Виробниче об`єднання хімічного чищення, фарбування одягу», планується зробити капітальний ремонт.

Про це повідомив генеральний директор комунального підприємства Юрій СИДАМОНІДЗЕ сьогодні на оперативно-господарській нараді у міськвиконкомі Сімферополя, повідомляє прес-центр міськради.

«Влітку ми плануємо зробити капітальний ремонт в лазнях. Причому не просто відремонтуємо сауни, а поміняємо всі комунікації», - розповів гендиректор.

За його словами, капремонт планується здійснити за рахунок засобів, виручених від прання білизни в літній період. «Прання – основний вид діяльності, по якому ми отримуємо найбільший прибуток, особливо влітку, коли пансіонати Криму заповнюються людьми»., - відзначив директор КП.