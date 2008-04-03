Викрито службовців локомотивного депо

Порушено кримінальну справу

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито службових осіб локомотивного депо. Як повідомляє прес-служба МВС України, службовці підробили матеріальні звіти, що призвело до безоблікової передачі та завищенню затрат на ремонт запасних частин до тепловозів на суму понад 424 тис. грн. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.366 КК України (службове підроблення).

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