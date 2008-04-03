В Ялті відкрився представницький форум

В Ялті (Крим) сьогодні відкрилася Міжнародна конференція з питань регіональної політики в Україні.

Метою конференції є розгляд питань розвитку регіональної демократії в Україні і, зокрема, у світлі Рекомендацій 102 Конгресу Ради Європи.

Участь у форумі беруть представники Секретаріату Президента України, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, Української асоціації місцевих і регіональних властей; делегації з 10 держав, повідомляє прес-секретар голови уряду Криму Оксана САВЕНКОВА.

Також на конференцію прибули представники Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних властей Ради Європи на чолі з президентом Палати регіонів Явузом МІЛДОНОМ, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Швейцарського Бюро Співпраці в Україні на чолі з його директором Уєллі МЮЛЛЕРОМ, Центру досліджень по питаннях регіонального і місцевого розвитку і сприяння адміністративній реформі.

У конференції беруть участь керівники Криму, депутати Верховної Ради автономії і члени Ради міністрів Криму, керівники міст і районів автономії.