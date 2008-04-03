Херсонес приведуть у порядок

У Севастополі наказано провести заходи щодо впорядкування і озеленення.

На виконання Указу Президента України від 3 березня «Про проведення Весняної толоки по озелененню і впорядкуванню» і розпорядження Севастопольської міської держадміністрації від 19 березня.

Як повідомляє прес-служба Севастопольскої МДА, відповідно до розпорядження передбачено створення в кожному населеному пункті нових зелених зон, парків, скверів та ін.

У місті будуть приведені у відповідний санітарний стан прибудинкові території, дитячі спортивні майданчики, сквери.

Заплановано здійснення заходів щодо очищення і впорядкування джерел, морських акваторій, пам`ятних і історичних місць, розташованих на території районів і Національного заповідника «Херсонес Таврійський».

Крім того розпорядженням передбачено проведення в школах міста акції «Посади дерево і збережи його».

В акції візьмуть участь співробітники спеціалізованих підприємств, школярі, студенти, особовий склад Військово-морських сил України і Чорноморського флоту РФ, а також волонтери і члени громадських екологічних організацій.

Контроль за виконанням вказаного розпорядження покладений на заступника голови Севастопольської міської держадміністрації Ігоря ЛОКТІОНОВА.