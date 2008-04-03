Євросоюз говорить, що до них можна потрапити і без НАТО

Голова представництва Європейської комісії в Україні Ієн БОУГ не виключає, що Україна може стати членом Європейського Союзу не набувши членства у НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи реально Україні стати членом ЄС до того, як вона вступить до НАТО, І.БОУГ відповів: ”Так, безумовно”.

Він також зазначив, що вступ України до ЄС і НАТО – це дві окремі процедури.

За словами І.БОУГА, є країни, які, не будучи членами НАТО, є членами Євросоюзу, і навпаки.

“Дійсно, деякі країни стали членами ЄС після того, як набули членство у НАТО, але такий порядок не є обов’язковим”, - сказав він.

Голова представництва ЄК в Україні також зазначив, що деякі реформи, котрі необхідно здійснити Україні для членства в ЄС, співпадають із тими, які необхідно провести для вступу до Альянсу.