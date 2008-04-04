Могилєвської у Криму замовили ”Мурку”

Наталія Могилєвська "запалювала" разом із Владом Ямою в сімферопольському цирку (столиця Криму стала одним з пунктів всеукраїнського туру співачки «Цей танець-2»).

Глядачі залишилися в захваті від виступу "зірки". Наталія поводилася з поклонниками по-дружньому.

В середині концерту до Наталії з першого ряду раптом потягнулися чиїсь руки. Представницький чоловік в чорному костюмі з величезним букетом в руках намагався доторкнутися до улюбленої співачки. Коли та прийняла від нього квіти, він раптом видав: «А заспівай мені «Мурку»! Я замовляю!». Могилєвська, яку важко "вибити із сідла", тільки промуркотала собі під ніс: «Н-да» - і проспівала пару рядків блатної пісеньки, але не знаменитої «Мурки», а не менш знаменитого хіта «Владимирский централ». Потім зірка заявила поклонникові: «Взагалі-то «Мурка» - це не моя пісня!». Після цього невдалого «замовника пісень» відтіснила охорона.

За матерілами газети Комсомольська правда