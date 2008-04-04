Перед підняттям ”Нафтогазу-67” необхідно знайти усіх членів екіпажу

Міністерство транспорту і зв`язку України наполягає, що перед підняттям судна необхідно знайти усіх 15 членів екіпажу, які були на судні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансу.

За словами першого заступника міністра транспорту і зв`язку України Василя ШЕВЧЕНКА, це пов`язано з тим, що під час підняття судна існує небезпека його розлому.

«Ми безперервно проводили пошуково-рятувальні роботи. На цей момент паралельно ведуться підготовчі роботи для можливого підняття судна, заводяться троси. Але ми наполягаємо на тому, що спочатку слід знайти усіх членів екіпажу», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Гонконзькій протоці зіткнулися українське судно «Нафтогаз-67» і великотоннажне китайське суховантажне судно «Яохай».

Українське судно, одержавши чотириметрову пробоїну, затонуло протягом декількох хвилин. На його борту було 25 чоловік. Шістьох громадян України і одного громадянина Китаю вдалося врятувати. Пізніше були підняті на поверхню тіла трьох загиблих українських моряків.