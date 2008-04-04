Цементна трагедія в Севастополі: 2 особи загинуло
08:11, 04 квітня 2008Крым
0 0
По факту події ведеться слідство
У Севастополі на території заводу ВАТ "Консоль ЛТД" 2 особи загинуло внаслідок руйнування металевого цементного силосу (близько 100 т цементу) з обрушенням конструкцій на цементовоз "ЗИЛ-130", який знаходився під завантаженням.
Як повідомляє прес-служба МНС України, загинули водій цементовоза та оператор завантаження.
По факту події правоохоронними органами ведеться слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter