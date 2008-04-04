Родички моряків з ”Нафтогазу-67” у відчаї

Родички двох моряків з українського судна «Нафтогаз-67», яке затонуло в Гонконзькій протоці, не задоволені перебігом пошуково-рятувальної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі Наталія КІНДЮК (донька старшого електрика судна Миколи КИНДЮКА) і Людмила ТАРАН (мати моториста 1-го класу Максима ТАРАНА) заявили, що Українська держава «не вживає жодних заходів» для порятунку моряків, а від родичів приховують інформацію про перебіг пошукової операції. «Держава не вживає жодних заходів! Хіба можна державу назвати правовою, демократичною, яка збирається увійти до ЄС, приєднатися до НАТО, але не може захистити своїх громадян, що потрапили в біду за кордоном?», - заявила Л.ТАРАН.

Родички моряків закликали Президента України Віктора ЮЩЕНКА взяти під особистий контроль ситуацію з судном «Нафтогаз-67». «Візьміть під особистий контроль цю ситуацію, доведіть нам і всьому світу, що Україна може захистити своїх громадян», - закликала матір М.ТАРАНА.

Н.КИНДЮК і Л.ТАРАН також заявили, що від родичів моряків намагаються відкупитися, вони вважають, що після отримання сім`ями грошей Україна припинить пошуки членів екіпажу ”Нафтогаз-67” у Китаї. «Обурливо, що з третього дня після катастрофи і до сьогодні розмови відбуваються тільки про гроші!», - сказала Н.КИНДЮК. Н.КИНДЮК і Л.ТАРАН наразі відмовилися від отримання одноразової допомоги від власника судна – компанії «Чорноморнафтогаз», вимагаючи остаточного з`ясування долі моряків.

Зі свого боку голова об`єднаного профспілкового комітету Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» Ярослав БАБ’ЮК заявив журналістам, що переживання людей зрозумілі, проте заяви про недостатні заходи з пошуку моряків не мають під собою підстав. «Те, що вони говорять, що десь уряд недопрацював, або Президент, або правління ДАТ «Чорноморнафтогаз», - це неправда», - сказав Я.БАБ’ЮК.

Коментуючи заяви родичок про те, що пошукові роботи не здійснюють на березі, голова об`єднаного профкому зазначив, що представники України не можуть «прочісувати» берег у чужій державі, проте китайська поліція здійснює пошук. «Поліції зробили заяву. Поліція прочісує всю територію. Якби там щось було (знайдені тіла або живі люди - УНІАН) – це було б уже відомо нашому штабу. Ця робота триває», - сказав голова об`єднаного профкому.

Він також зазначив, що інформація родичок про те, що їм нібито вдається додзвонитися на мобільні телефони моряків, які зараз вважаються зниклими безвісти, перевірялася і не підтвердилася. «Ми навіть підключили до цього Службу безпеки України. Я особисто зустрічався з представником цієї служби, просив, щоб він це підтвердив або спростував. Перевірили, це було спростовано», - зазначив Я.БАБ’ЮК.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) відбулося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна) і балкера «Яохай» (КНР). Українське судно після удару пішло до дна.

На судні «Нафтогаз-67» перебувало 25 осіб: 24 українці й один представник Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі. Їх врятовано.

Потім знайшли тіла трьох моряків. 15 членів екіпажу судна «Нафтогаз-67» вважаються зниклими безвісти.