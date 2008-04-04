ВМС готуються до ”Морського вузла”

Українські військові готуються до проведення командно-штабного навчання "Морський вузол-2008".

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ звернув увагу командирів усіх рівнів на безумовне виконання планів підготовки сил флоту до масштабного двохступеневого командно-штабного навчання "Морський вузол-2008", повідомляє Управління прес-служби Міноборони.

"Вже у травні, під час проведення першого етапу навчань, кожен командир має бути готовим до виконання завдань за призначенням та показати як діятимуть підпорядковані йому сили. Тому, зараз необхідно вдосконалити та скорегувати, відповідно до існуючих вимог, базову підготовку, професійну підготовку, і особливо звернути увагу на відновлення технічної готовності кораблів, військової техніки та озброєння", - підкреслив І.ТЕНЮХ.

В ході обговорення питання підготовки кораблів та частин до навчання “Морський вузол-2008” командир корабля управління “Славутич” капітан 2-го рангу Станіслав КОВАЛЬОВ доповів про хід виконання відновлювальних робіт та організацію професійної підготовки особового складу електромеханічної бойової частини у умовах проведення докового ремонту.

Командиру морської авіаційної бригади полковнику Володимиру ХОМЕНКУ були поставлені завдання щодо організації взаємодії з фрегатом "Гетьман Сагайдачний" під час проведення польотів та участі літаків у командно-штабному навчанні "Морський вузол-2008", в якому активно буде задіяна морська авіація флоту.