Бабенко таки легітимний мер Сімферополя?

Апеляційний суд АР Крим не задовольнив апеляційну скаргу колишнього Постійного представника Президента України в АРК Володимира ХОМЕНКО на рішення Центрального районного суду Сімферополя, який раніше відхилив позов з вимогою визнати незаконним перебування Геннадія БАБЕНКА на посту мера Сімферополя.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Сімферопольської міської ради.

«Апеляційний суд Автономної Республіки Крим залишив без змін рішення Центрального районного суду Сімферополя від 26 жовтня 2007 року, яким позов Постпреда до міського голові Сімферополя Геннадія БАБЕНКА про протиправність його перебування на посту мера кримської столиці був відхилений», - відзначили в міськраді.

«Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи і ухвалив рішення з дотриманням норм матеріального і процесуального права», - йдеться у рішенні Апеляційного суду Криму.

Міськрада відзначає: Апеляційний суд виходив з того, що можливість «безпосереднього звернення Постпреда до суду за власною ініціативою без доручення Президента України чинним законодавством не передбачена». «Представник Президента України в АРК повинен діяти тільки на підставі Закону, в межах наданих йому повноважень і способами, передбаченими Конституцією і законами України», - йдеться в рішенні Апеляційного суду АРК.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня 2006 року тодішній Постійний представник Президента України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до суду з адміністративним позовом до Сімферопольської міської ради, виконавчого комітету міськради і мера міста Г.БАБЕНКА про визнання його дій з виконання повноважень міського голови протиправними. Зокрема, це стосується підписання рішень, прийнятих міською радою, і розпоряджень мером. Постпред в своєму позові вимагав визнати некомпетентність Г.БАБЕНКА як мера Сімферополя, заборонити здійснення повноважень мера, визнати недійсними і відмінити рішення і розпорядження Сімферопольської міськради, які він підписав. Центральний райсуд Сімферополя відхилив позов Постпреда до Г.БАБЕНКА. Колегія суддів вирішила, «що позовні вимоги є необгрунтованими і не підлягають задоволенню». Нелегітимність мера в суді відстоювали і ті, хто був постпредом після Г.МОСКАЛЯ. Тодішній Постпред В.ХОМЕНКО направив апеляційну скаргу на рішення Центрального райсуду Сімферополя.