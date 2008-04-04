Прес-конференція ”Подача адміністративного позову до Верховної Ради АРК...”

7 квітня - 11.00. Прес-конференція "Подача адміністративного позову до Верховної Ради АРК по захисту цивільних і політичних прав жителів Криму". Прес-конференцію проводить Валерій Под`ячий - координатор Народного фронту "Севастополь-Крым-Росія", голова громадської організації "Патріотична ініціатива". Інформаційний прес-центр.

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