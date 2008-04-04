У Севастополі шукають хулігана, який ”замінував” школу Міноборони Росії

Міліція Севастополя шукає хулігана, який повідомив про «замінування» середньої школи № 8 Міністерства оборони Російської Федерації.

Як повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі, через дзвінок робота школи була припинена на 4 години.

450 викладачів і учнів після дзвінка були терміново евакуйовані на безпечну відстань. Будівлю і прилеглу до школи територію обстежували взривотехникі на наявності вибухонебезпечних предметів, але вони нічого не виявили.

Міліцією проводиться робота по встановленню особи зловмисника. МВС має в своєму розпорядженні спеціальне устаткування, що дозволяє ідентифікувати хулігана незалежно від того, звідки він дзвонив. Згодом такі жартівники притягуються до відповідальності. Стаття 259 Кримінального кодексу України «свідомо помилкове повідомлення про підготовку вибуху» - передбачає достатньо серйозне покарання (позбавлення волі на строк до 5 років).