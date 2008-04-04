Курортників приймають 135 туристських установ Криму

Станом на сьогодні відпочиваючих приймають 135 санаторно-курортних установ і туристських підприємств Криму. Це на 12 більше, ніж станом на той же період минулого року.

Коефіцієнт заповнюваності працюючих здравниць зараз становить 44,5% (за той же період 2007 року - 41,6 %).

Про це свідчать дані Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Кількість людей, які відпочили, розрахована за методикою Національної академії природоохоронного й курортного будівництва, становить 196,3 тис. осіб. Це на 11,4% вище рівня аналогічного періоду минулого року (2007 р. - 176,2 тис. осіб).

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах автономії відпочили 77,8 тис. осіб, що на 21,8% вище, ніж за аналогічний період минулого року (63,9 тис. осіб).