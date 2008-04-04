Браконьєрів притягує камбала-калкан

Турецьку риболовецьку шхуну «Осгур» вже другий рік поспіль на початку квітня затримують кораблі Севастопольського загону Морської охорони у виключній економічній зоні нашої держави у Чорному морі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник прес-служби Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Валентина ВОРОБЙОВА.

За її словами, саме в цю пору традиційно біля українських берегів збирається на нерест камбала-калкан, що й притягує сюди браконьєрів. Начальник прес-служби додала, що на разі це вся інформація про затримання, подробиці щодо місця та обставин інциденту будуть надані пізніше.

Я також зазначила В.ВОРОБЙОВА, зараз корабель Морської охорони «Поділля» конвоює турецьку шхуну в порт Севастополя. Прибуття в порт очікується завтра вранці.