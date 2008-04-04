”Кримський Титан”: ”Нафтогаз” вимагає від компанії переукласти газовий договір

Керівництво ВАТ «Рівнеазот» і ЗАТ «Кримський Титан» заявляє, що обмеженням постачання газу НАК «Нафтогаз України» намагається змусити компанії переукласти договори на постачання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили керівник «Рівнеазоту» Михайло ЗАБЛУДА і голова правління ЗАТ «Кримський Титан» Олександр НЕЧАЄВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Дії «Нафтогазу” спрямовано на те, щоб спровокувати нас у примусовому порядку укласти з ними договір», - сказав М.ЗАБЛУДА.

Водночас він зазначив, що в компаній зараз немає юридичних підстав для зміни постачальника, а одностороннє розірвання договору в СП ЗАТ «УкрГаз-Енерго» завдасть збитки від штрафних санкцій, передбачених довгостроковими договорами.

М.ЗАБЛУДА сказав, що через обмеження постачання газу нині підприємство працює з 75% навантаженням, а щоденні збитки компанії становлять 500 тис. дол.

Своєю чергою голова правління ЗАТ «Кримський Титан» О.НЕЧАЄВ повідомив, що підприємство одержало офіційну факсограму від ДК «Газ України» з вимогою в дводенний термін укласти договори на постачання газу з НАК «Нафтогаз». У разі неукладання договорів з новим постачальником підприємство попередили про можливе обмеження постачання газу з п`ятниці, 4 квітня. На звернення ЗАТ з проханням підтвердити наявність у ДК «Газ України» необхідних ресурсів газу «зрозумілої відповіді одержано не було», сказав О.НЕЧАЄВ.

Обидва керівники підприємства наголосили, що вважають неприпустимими дії НАК «Нафтогаз України» з примусового обмеження газопостачання і мають намір звернутися з відповідними заявами до Антимонопольного комітету України, а в разі вимушеної зупинки підприємства - подати до суду на постачальника газу через невиконання ним договірних зобов`язань.

Як повідомляв УНІАН, вчора прес-служба ВАТ «Рівнеазот» розповсюдила повідомлення, в якому заявила про зниження з 3 квітня НАК «Нафтогаз України» тиску в магістральних газопроводах, що постачають природний газ на завод. Зокрема, тиск було знижено з нормативних 10-10,5 до 8,5 кг/куб. м. Прес-служба повідомила, що в разі подальшого зниження тиску «Рівнеазот» буде змушений негайно припинити роботу. Крім того, на підприємстві не виключають, що припинення газопостачання може призвести до аварії з непередбачуваними екологічними наслідками.

Своєю чергу НАК «Нафтогаз України» вважає, що заява прес-служби ВАТ «Рівнеазот» про зниження об`ємів постачання газу на підприємство з 3 квітня безпідставна, має політичний характер і є формою саботажу переходу на прямі договори з «Нафтогазом».

«Нафтогаз України» в повному обсязі забезпечує безперебійне постачання природного газу всім промисловим споживачам України. Будь-які заяви з приводу обмеження обсягів постачань газу окремим підприємствам компанія розцінює як провокацію та опосередкований тиск власників «РосУкрЕнерго» на представників НАК «Нафтогаз України» напередодні чергового раунду переговорів з ВАТ «Газпром», - сказано в повідомленні ”Нафтогазу”.

Компанія зазначає, що, за даними диспетчерської служби ДК «Укртрансгаз», упродовж квітня тиск природного газу в магістральних газопроводах, які подають газ ВАТ «Рівнеазот», перебуває в нормативно визначених межах.

Тим часом листом від 14 березня ДК «Газ України» звернулася до ВАТ «Рівнеазот» з пропозицією укласти договір на постачання природного газу на березень поточного року. Пізніше ВАТ «Рівнеазот» було також надіслано проект договору про постачання газу (умови, викладені в проекті договору, ідентичні умовам постачань газу з СП «УкрГаз-Енерго»).

Проте листом від 21 березня ВАТ «Рівнеазот» відмовилося укладати договір з ДК «Газ України» на постачання природного газу на березень, а пропозицію компанії назвало неприйнятною.

Інших пропозицій і зауважень до запропонованого ДК «Газ України» проекту договору на постачання газу ВАТ «Рівнеазот» до компанії не надходило.