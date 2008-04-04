”Нафтогаз-67” підніматиме китайська компанія

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим) уклало контракт з компанією Guangzhou Salvage (КНР) на підйом затонулого в Гонконзькій протоці судна «Нафтогаз-67», витягання та утилізацію бункера, утилізацію його уламків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Чорноморнафтогазу», який є власником судна «Нафтогаз-67».

Як сказано в повідомленні компанії, на сьогодні в Гонконзькій протоці триває пошук і порятунок членів екіпажу судна «Нафтогаз-67». «Китайські водолази, які виконують роботи за контрактом з ДАТ «Чорноморнафтогаз», розділилися на дві групи: перша займається пошуком членів екіпажу всередині судна, друга – готує буксир до підйому, - кажуть у «Чорноморнафтогазі». - Підйом судна вагою 5000 тонн сам собою вимагає певного інженерного рішення. Проте в цьому випадку ці роботи зв`язані з низкою серйозних проблем – сильною течією і замуленістю в місці затоплення, а також з тим, що український буксир лежить на дні кілем догори. Жорсткість судна розташована у верхній частині, тимчасом як у доступній нижній частині товщина металу, яким покрита палуба судна, становить усього 4-5 мм».

Участь у роботі рятувальної операції та розробленні інженерного рішення з підйому судна бере делегація «Чорноморнафтогазу» з 10 осіб (з них шестеро – врятовані члени екіпажу «Нафтогазу-67»).

У кримському смт Чорноморське працює оперативний штаб рятувальної операції, який підтримує зв`язок з членами делегації в Гонконгу, інформує та підтримує рідних і близьких зниклих безвісти моряків.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) відбулося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна) і балкера «Яохай» (КНР). Українське судно після удару пішло на дно.

На судні «Нафтогаз-67» перебували 25 осіб: 24 українці та один представник Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі, і їх підібрали рятувальники у відкритому морі. Їх врятовано.

Потім знайшли тіла трьох моряків. 15 членів екіпажа судна «Нафтогаз-67» вважаються зниклими безвісти.