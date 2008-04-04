Мазутну суміш перероблять якраз перед курортним сезоном

Завершення робіт по переробці більш як 4 тис. тонн піщано-мазутової суміші, яка знаходиться в Керченському порту, планується в 20 числах травня.

Про це повідомляє прес-служба Кримської республіканської асоціації «Екологія і світ» із посиланням на інформацію з наради Державної комісії з ліквідації наслідків катастрофи в Керченській протоці. Наукові і екологічні організації Криму представляв на зустрічі професор Віктор ТАРАСЕНКО.

З Кіровограда поступило устаткування і почався його монтаж, який буде завершений через 7 днів. Триступінчата модульна установка перероблятиме щодоби (при тризмінній роботі) 160-170 тонн суміші.

Учасники наради обговорили заходи щодо моніторингу протоки і прибережних територій. «З потеплінням є реальна загроза спливання мазутових плям і повторного забруднення побережжя. Необхідно задіювати біосорбенти і засоби по їх розпилюванню над забрудненими територіями. Організація цих робіт доручена вченим Кримській Академії Наук, НАН України і Інституту стійкого розвитку України ім. В.І. Вернадського», - заявляє «Екологія і світ».