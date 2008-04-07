Легковик збив двох п`яних жінок-пішоходів

09:30, 07 квітня 2008
Крым
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Одна потрапила до реанімації

У Криму на трасі Харків-Сімферополь у неділю ввечері автомобіль ВАЗ-2106 збив двох жінок, які в нетверезому стані переходили через проїжджу частину.

Як повідомляє прес-служба МНС України в Криму, жінка, приблизно 42 років, шпиталізована в реанімаційне відділення лікарні.

Інша жінка, 1982 р.н., також постраждала внаслідок ДТП. Вона шпиталізована в травматологічне відділення лікарні.

 

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