У Криму встановили пам`ятник ослу (фото)

У Криму в бахчисарайскому селі Залісне встановили перший в Україні пам`ятник ослу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив засновник єдиної в Україні ослячої ферми «Диво-ослик» Микола ПОМОГАЛОВ.

«Це єдиний в Україні пам`ятник ослу», - наголосив він.

Скульптура осла виконана у натуральну величину. Осел посміхається на всі зуби, одягнений він у футболку і бейсболку, в лапах тварина тримає глек.

«Осел тримає глек тобто, він радіє зустрічі гостей. На голові в осла бейсболка, тобто він показує, що ми живемо в туристичному Криму», - розповів засновник ослячої ферми.

Спорудження пам`ятнику приурочене до 5-річчя ферми ”Диво-ослик”. Пам`ятник виконаний із сучасних полімерних матеріалів (понад 10 компонентів). Ідея спорудження пам`ятнику належить родині М.ПОМОГАЛОВА, задумку втілив у життя один із кримських скульпторів.

«Осел служить людині понад дві тисячі років. Але осел незаслужено обійдений, ось ми і вирішили заповнити цю прогалину - зробили ослу пам`ятник», - зазначив М.ПОМОГАЛОВ.