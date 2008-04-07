Православні святкують Благовіщення

09:37, 07 квітня 2008
Крым
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Існує звичай відпускати на волю птахів з кліток

Православна церква сьогодні святкує одну із визначних подій християнського календаря – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Благовіщення – одне із 12 основних церковних свят, яке встановлено на згадку про те, як архангел Гавриїл приніс Діві Марії благу звістку про народження Ісуса Христа – Сина Божого і Спасителя світу.

Свято Благовіщення відкриває послідовний ряд описаних у Новому Заповіті подій – втілення, земного життя, Хресної смерті і Світлого Воскресіння Христового.

Спрадавна існує звичай в день Благовіщення відпускати на волю птахів з кліток. Цей простий земний символ означає сповіщення свободи всьому світу, а також небеса, що відкриваються для людської душі.

Сьогодні також не можна працювати та слід викинути усі старі речі. Піст на Благовіщення церква послаблює.

 

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