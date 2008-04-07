У Севастополі створять найбільшу в Україні писанку

У Севастополі, в дитячому містечку «Лукомор`я», до свята Великодня планують встановити рекорд України – створити найбільшу в країні великодню писанку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН власник дитячого містечка «Лукомор`я» Микола ПОМОГАЛОВ, розписувати 3-метрову конструкцію у вигляді яйця будуть діти. «Це буде найбільша в Україні великодня писанка. Ми зараз вже доробляємо конструкцію, запросили дітей для масового розпису яйця. Звісно, розписувати яйце діти будуть під керівництвом професійних художників», - повідомив М.ПОМОГАЛОВ.

Для розпису яйця власник «Лукомор`я» хотів би запросити близько 500 дітей. «Хочу якомога більше дітей залучити до цього заходу», - зазначив він.

Фіксувати севастопольський рекорд будуть представники Книги рекордів України.

У дитячому містечку «Лукомор`я» вже встановлено 5 рекордів України: створено найбільший букет, найбільший бутерброд із червоної ікри, відкрито постійно діючий вогняно-водний фонтан, зроблено вогняну ялинку, а також ялинку з комп`ютерних мишей.