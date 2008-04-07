У Криму розвалилася частина будинку: постраждав підліток

В місті Джанкой (Крим), на території колишнього військового містечка, розвалилася частина 8-квартирного двоповерхового старого будинку (1952 року).

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, у одній з квартир на другому поверсі обрушилися дві залізобетонні плити. В результаті падіння плит і перемички відбулося зрушення плит межетажного перекриття. Слідом за цим «просіла» залізобетонна перемичка, встановлена нижче розташованої квартири, відлетіло декілька шматків штукатурки і кам`яної кладки. Під каменепадом випадково опинився підліток, мешканець «нижньої» квартири. 16-річна хлопець сидів біля вікна за комп`ютером. Один з шматків стіни, що відвалилися, ударив хлопцеві по голові. З черепно-мозковою травмою підлітка шпиталізовано.

На місце прибули співробітники МНС, міськради і ЖЕО. Мешканців «нижньої» квартири тимчасово переселили в готель. Була встановлена підпора деформованої стіни. Подальшу долю 56-річного будинку зараз вирішують.