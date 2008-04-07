Конкурс ”Міс Світу” заманюють до Криму

Голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА провів зустріч з президентом комітету конкурсу «Міс Світу» Джулією МОРЛІ.

Дж.МОРЛІ повідомила, що конкурс «Міс Світу» проводиться 60 років, сьогодні список країн-учасників розширився до 130, телевізійна аудиторія зросла до 2 млрд. чоловік.

Дж.МОРЛІ відзначила, що в даний час комітет конкурсу розглядає можливість проведення в Україні 59-го конкурсу «Міс Світу». Вона заявила, що конкурс вирішує важливі соціальні проблеми, при цьому кожна його учасниця бере на себе виконання соціальної місії.

Як повідомляє прес-служба Радміну АРК, В.ПЛАКІДА відзначив, що проведення акцій конкурсу «Міс Світу» має великі перспективні в Криму – регіоні, який минулого року відзначив 200-річчя своїх курортів. В.ПЛАКІДА виразив надію, що проведення конкурсу «Міс Світу» в Криму сприятиме підвищенню туристичної привабливості півострова. Він завірив, що Рада міністрів і Верховна Рада Криму надаватимуть необхідне сприяння організаторам конкурсу.