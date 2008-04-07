700 кг підпільної ковбаси вилучили кримські податківці

Співробітники податкової міліції Сімферопольського району Криму виявили і присікли діяльність «підпільного» цеху з виготовлення і реалізації ковбасних виробів.

На «підпільному» ковбасному виробництві були відсутні дозволи місцевих органів самоврядування на організацію даного виду діяльності, а також не було дозволів СЕС і МНС.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, співробітники податкової міліції виявили і вилучили 150 кг копченого м`яса, більш як 700 кг ковбасних виробів, 4 камери для копчення, столи, машини для виробництва фаршу та ін.

Вилучені товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання. Матеріали готуються до передачі до суду.