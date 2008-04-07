”Нафтогаз-67” планується підняти 23 квітня

Українське судно “Нафтогаз-67”, яке зазнало аварії у Південно-Китайському морі, планується підняти 23 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку.

Як зазначається у повідомленні, це передбачено відповідним робочим планом-графіком підйому судна “Нафтогаз-67”, що затверджений договором від 2 квітня щодо пошуку людей, підйому судна та очистки фарватеру між китайською компанією, яка проводить пошуково-рятувальні роботи, та “Чорноморнафтогазом”.

Відповідно до плану-графіку, роботи з підйому українського судна розпочалися 2 квітня 2008 року. Так, протягом перших двох днів відбувалася мобілізація, 3-го дня – установка, 5-8 квітня – заведення провідників.

З 9 по 18 квітня триватиме встановлення стропи для перевертання судна з положення оверкіль, а 19 квітня судно буде перевернуто. 20-22 квітня будуть встановлені підйомні стропи. Після підняття судна 23 квітня 24-26 квітня відбуватиметься латання пробоїни, а 27 квітня – відновлення плавучості судна та доставка його до берега.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) відбулося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна) і балкера «Яохай» (КНР). Українське судно після удару пішло на дно.

На судні «Нафтогаз-67» перебували 25 осіб: 24 українці та один представник Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – були врятовані.

Потім знайшли тіла трьох моряків. 15 членів екіпажа судна «Нафтогаз-67» вважаються зниклими безвісти.