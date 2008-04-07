У Секретаріаті Президента вважають, що прожитковий мінімум на сьогодні має становити 515 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу, говорячи про підсумки щотижневої зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

О.ШЛАПАК зауважив, що, на жаль, справдились прогнози міжнародних і вітчизняних експертів про те, що рівень інфляції в нашій країні 9,6% є явно заниженим. Він повідомив, що за перший квартал поточного року цей показник становить вже 9,7%.

«Відтак Президент України вчергове наголосив на тому, що вкрай необхідно негайно вносити зміни до державного бюджету 2008 року, адже найчесніша відповідь при таких викликах інфляції – це відповідь через бюджет», - сказав О.ШЛАПАК, зауваживши, що необхідно захистити соціальні стандарти.

За його словами, Президент наполягає на перегляді макроекономічних показників на поточний рік у зв’язку з високим рівнем інфляції. О.ШЛАПАК нагадав, що прожитковий мінімум, відповідно до діючого бюджету, з 1 квітня становить 481 грн. В той час, як за розрахунками Секретаріату Президента, він на сьогодні має становити 515 грн. «Таким чином, ви бачите суттєву різницю між тим, що буде недоплачуватись кожному з незахищених категорій громадян», - сказав О.ШЛАПАК.

Він також розкритикував уряд за невиконання закону, що передбачає щомісячне оприлюднення урядом щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення.

«На превеликий жаль, уряд до цих пір не назвав цих цифр і, як на мене, продовжується практика (не дуже приємна) попереднього уряду, який жодного разу за час свого існування не назвав жодної цифри прожиткового мінімуму», - сказав О.ШЛАПАК.

Він зауважив, що, безумовно, перерахунок прожиткового мінімуму потребуватиме суттєвих ресурсів державного бюджету. За розрахунками Секретаріату Президента, вони мають збільшитись на 60-70 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Закону України про держбюджет-2008 передбачено, що з 1 квітня розмір прожиткового мінімуму для всіх основних соціальних і демографічних груп населення збільшено до 481 грн. Уряд має намір з 1 жовтня збільшити прожитковий мінімум до 498 грн.

В Україні інфляція в березні проти лютого 2008 року становила 3,8%. З початку поточного року зростання споживчих цін становило 9,7% при показнику, закладеному до держбюджету – 9,6%.

Водночас, у березні 2008 р. до березня минулого року інфляція становила 26,2%, у січні-березні до аналогічного періоду 2007 року – 22,5%.

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні, 7 квітня заявив, що уряд може скорегувати макроекономічні показники перед розробкою законопроекту про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік.

На думку експертів, інфляція в Україні цього року становитиме 15,5%, а свого піку досягне в квітні-травні.

Світовий банк погіршив прогноз показника інфляції в Україні на цей рік із 13,8% (жовтневий прогноз) до 17,2%.