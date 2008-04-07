В Євпаторії відбудеться зліт курортологів

8-9 квітня в Євпаторії (Крим) відбудеться VIII Республіканський конгрес курортологів і фізіотерапевтів "Актуальні питання медичної реабілітації, фізіотерапії і курортології".

Організатором даного заходу є Міністерство курортів і туризму Автономної Республіки Крим і Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгіївського.

Як повідомляє Мінкурортов, в рамках конгресу передбачено проведення пленарних, секційних засідань, стендові доповіді, семінар з актуальних проблем фізіотерапії і курортології. Робочі мови конгресу: російська, українська, англійська.

Питання, які будуть розглянуті на конгресі: механізми дії природних і преформированных фізичних чинників; актуальні проблеми оптимізації медичної реабілітації дітей і дорослих на курортах Криму; медична і соціальна ефективність санаторного етапу реабілітації при різних захворюваннях; нетрадиційні методи лікування в комплексній курортній терапії; грязелікування і грязьові ресурси півострова; питні мінеральні води Криму; лікувальні глини і можливості їх використання в лікуванні і ін.

Робота конгресу проходитиме у вигляді пленарних, секційних засідань і стендових доповідей. Будуть прочитані лекції з актуальних проблем фізіотерапії і курортології.

Матеріали конгресу будуть опубліковані в журналі "Вісник курортології і фізіотерапії".