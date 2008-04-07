Погода в Криму на 8-10 квітня

Обіцяють до 20° тепла

У вівторок, 8 квітня, за прогнозами синоптиків на території Криму без істотних опадів. Температура на півострові вночі 4-9° тепла, вдень 13-18° тепла, вітер південно-західний 7-12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр. 9 квітня за прогнозами у Криму без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° тепла. Вітер південний 5-10 м/с. 10 квітня (четвер) на півострові без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° тепла. Вітер південний 5-10 м/с.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter