У Севастополі середня пенсія - 825 грн.

У Севастополі середня пенсія на 1 квітня становила 825 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу для журналістів заступник голови міської державної адміністрації Ірина ЦОКУР.

За її словами, у Севастополі до 1 квітня перерахунок пенсій здійснено майже 8 тисячам пенсіонерів, які мають неповний трудовий стаж, одержувачам пенсії за втратою годувальника, за інвалідністю, а також соціальних пенсій.

Таким чином, підсумувала І.ЦОКУР „з усіма перерахунками всім пенсіонерам - а їх у нашому місті за лінією Міністерства праці та соціального захисту налічується майже 94 тисячі осіб - середня пенсія в місті на 1 квітня становила 825 грн.”.

За словами І.ЦОКУР, на сьогодні в Севастополі живе 21,8 тисяч військових пенсіонерів. Процес перерахунку їхніх пенсій триває.

„Як відомо, такий перерахунок потрібно було здійснити до 1 січня, але, на превеликий жаль, документально це ніде не було зафіксовано, тоді як наразі є всі необхідні документи, згідно з якими здійснюється перерахунок пенсій”, - повідомила вона.

І.ЦОКУР також зазначила, що на сьогодні 63% військових пенсіонерів пенсію перераховано, а до 1 травня перерахунок пенсії буде здійснено всім військовим пенсіонерам.