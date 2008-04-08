У Криму поїзд на смерть збив жінку
10:25, 08 квітня 2008Крым
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Справою займається транспортна прокуратура
У Криму немолода жінка загинула під колесами поїзду № 85 сполученням «Львів – Сімферополь».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні в Сімферопольському районі автономії.
«Немолода жінка (особу якої не встановлено) потрапила під поїзд № 85 «Львів – Сімферополь» і загинула на місці події», - йдеться в повідомленні кримського Главку МНС.
Справою займається лінійний відділ міліції станції «Сімферополь» Придніпровської залізниці й транспортна прокуратура.
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