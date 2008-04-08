16,2 млн. дерев висаджено в Україні за місяць Весняної толоки

В Україні за місяць Весняної толоки з озеленення та благоустрою висаджено 16,2 млн. дерев.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це на селекторній нараді з даного питання з керівниками місцевих органів виконавчої влади повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Говорячи про хід виконання Указу Президента від 3 березня 2008 року «Про проведення Весняної толоки з озеленення та благоустрою», Р.БЕЗСМЕРТНИЙ нагадав: до 22 березня ц.р. області мали ініціювати внесення змін до місцевих бюджетів з метою передбачення коштів на озеленення та благоустрій, однак на сьогодні відповідні пропозиції подали лише 9 областей та Київ.

Заступник глави Секретаріату також наголосив на відсутності у більшості регіонів персонально визначених осіб, відповідальних за хід озеленення та благоустрою. Протягом ближчих днів, сказав він, відповідна інформація має бути надана.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ відзначив прогрес, що спостерігається у виконанні визначених Указом завдань протягом місяця, що минув від часу його підписання. Загалом, за його словами, по Україні висаджено 16,2 млн. саджанців. Рекордсменами є Одеська та Вінницька області – там за цей період висаджено відповідно 6,5 та 4,9 млн. молодих дерев. Водночас заступник глави Секретаріату звернув увагу учасників наради на необхідність ретельніше аналізувати статистику для точнішої картини по регіонах.

Особливу увагу учасників наради Р.БЕЗСМЕРТНИЙ звернув на необхідність ефективного озеленення та благоустрою, зокрема, придорожніх територій, вивезення сміття, насамперед у селах. Він відзначив важливість розробки Державної програми та місцевих ініціатив із вирішення проблеми зі сміттям.

Заступник глави Секретаріату Президента підкреслив, що роботи з озеленення та благоустрою мають бути завершені до Великодня. Він також нагадав, що в третю суботу квітня в Україні відзначається День довкілля – відтак до нього також можуть бути приурочені відповідні заходи.

З інформацією про хід робіт на виконання Указу Президента виступили, зокрема, керівники Вінницької, Донецької, Одеської, Полтавської, Хмельницької областей, Автономної Республіки Крим.

*** Відповідно до Указу Президента, з 5 березня до 20 квітня 2008 року в Україні має бути проведена Весняна толока з озеленення та благоустрою. Цим документом передбачено низку доручень Раді міністрів АР Крим, місцевим державним адміністраціям та органами місцевого самоврядування, зокрема провести заходи із благоустрою та озеленення населених пунктів, створити нові зелені зони, парки, сквери, висадити саджанці дерев і кущів.

Місцеві органи влади мають впорядкувати прибудинкові території, дитячі та спортивні майданчики, парки, сквери, а також створити нові дитячі та спортивні майданчики.