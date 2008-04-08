Як в Україні називають дітей (список)

Декілька років поспіль найпоширенішими іменами в Україні при реєстрації дітей залишаються імена Олександр та Анастасія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами міністрі юстиції Миколи ОНІЩУКА, традиційними за популярністю протягом останніх років залишаються близько 30 імен.

Серед чоловічих імен це – Олександр, Данило, Максим, Владислав, Микита, Артем, Іван, Кирило, Єгор, Ілля, Андрій, Олексій, Богдан, Денис, Дмитро, Ярослав.

Серед жіночих імен – Анастасія, Аліна, Дар‘я, Катерина, Марія, Наталія, Софія, Юлія, Вікторія, Єлизавета, Ганна, Вероніка, Уляна, Олександра, Яна, Христина.

Втім, зазначив міністр юстиції, не знижуються симпатії українців і до дивних чи незвичайних для України імен. Так, останнім часом у РАЦСах були зареєстровані хлопчики на ім‘я Лоаммій, Ленмар, Юстик, Арарат, Августин, Зелай, Пієтро, Раміс та дівчатка на ім‘я Еліта, Навіста, Піата, Елорія, Карабіна, Юрдана.

Можливо, тому досить сталим залишається показник українців, які у свідомому віці виявили бажання змінити власне ім‘я, причому, зазначив М.ОНІЩУК, не завжди нові імена є більш звичними чи характерними для українців.

Так, останнім часом РАЦСами зареєстровано факти зміни імен: «Михайло» на «Мічаєль», «Олена» на «Бінгюль», «Дмитро» на «Дамір», «Олексій» на «Елі», «Олена» на «Веселена», «Наталія» на «Сурея», «Валентина» на «Індіра», «Жанна» на «Феодора».

Крім того, зафіксовано факти змін прізвищ: «Єдина» на «Кохана», «Карась» на «Магамаєв», «Попок» на «Веселуха», «Амбарцумянс» на «Аль-Хусейні», «Спиридонова» на «Ле мер-Кюре», «Локшина» на «Фортуна».

Зафіксовано також незвичайні факти одночасної зміни імені та прізвища. Зокрема, Колодіна Юлія стала Адамовою Євою, Дрожжин Василь – Боголюбським Георгієм-Іоанном, Горбатенко Людмила – Вернер Ульріке, Лабс Анастасія – Разумей Тима, Білик Юлія – Марті Теа, Погорєльцев Ігор – Манилом Уотсоном, Андропова Олена – Хепберн Дербі, а Нападовський Андрій забажав стати Праведно-Щасливим Аладіном.

Хоча неблагозвучні імена чи прізвища українці міняли так само активно, зауважив міністр. Зокрема, зареєстровано зміну прізвищ Пришиблянський на Мельничук, Мішок на Журавський, Щур на Радчук, Лопата на Малиновську, Лох на Любимову, Блоха на Лисяк.

Щороку, за словами М.ОНІЩУКА, в Україні змінють власні імена від 15-ти до 19-ти тисяч українців. Зокрема, з початку року в РАЦСах було зареєстровано понад 4 тисячі юридичних фактів змін власного імені чи прізвища.