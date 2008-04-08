Міськрада Севастополя призначила референдум щодо недовіри МДА

Севастопольська міська рада вирішила провести консультативний референдум з питання недовіри міській державній адміністрації та звернутися до Верховної Ради України з вимогою створити тимчасову слідчу комісію для перевірки законності видачі земель Севастополя під забудову.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, міська рада Севастополя на сьогоднішньому пленарному засіданні підтримала вимогу депутатів міськради - членів контрольної комісії зі з’ясування причин і обставин передачі суб’єктам господарювання земель різних категорій про призначення і проведення місцевого (консультативного) референдуму. На плебісцит буде винесене “питання недовіри міській державній адміністрації у зв’язку з її діями по передачі різним суб’єктам господарювання земель міста Севастополя під забудову”.

За попереднім рішенням, референдум має відбутися 25 травня.

Крім того, міськрада звернеться до Верховної Ради України “з вимогою створити тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин передачі посадовими особами Севастопольської міської державної адміністрації земель міста під забудову”.

За словами голови Севастопольської міськради Валерія САРАТОВА, за документами, які міськрада передала у правоохоронні органи, вже порушено п’ять кримінальних справ щодо видачі землі посадовцями МДА. Однак, додав В.САРАТОВ, роздача земель “набирає подальших обертів”.

”Коли сьогодні без аукціонів на право оренди передається земля, то, за даними контрольної комісії (контрольної комісії міськради—УНІАН) більше 3 млрд. грн. втрачено севастопольцями”, – сказав В.САРАТОВ.

На його думку, проведення референдуму обійдеться у 600-700 тисяч гривень. Голова міськради також зазначив, що остаточне рішення щодо джерел фінансування плебісциту ще не прийняте. Водночас він не виключив, що фінансування референдуму відбудеться бюджетним коштом.

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає популістськими рішення міськради про проведення референдуму щодо недовіри міськдержадміністрації, а також про звернення до Верховної Ради з проханням створити тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів видачі землі Севастополя посадовцями МДА.

“Переконаний, рішення міськради ніякої юридичної основи під собою не має. Адміністрація буде діяти у відповідності з законодавством, рішення буде опротестоване в судовому порядку, через прокуратуру. Рішення популістське”, – сказав С.КУНІЦИН.

На думку голови міськадміністрації, питання щодо незаконного виділення земель мають вирішуватися у суді. “Ми вже були знайомі за останні роки з масою рішень, гучних звинувачень, а потім все це розсипалося в суді”, – зазначив С.КУНІЦИН.

Він спростовує звинувачення міськради Севастополя у незаконному земле відведенні. “Адміністрація ні пяді севастопольської землі нікому не продала. А якщо навіть за рішенням суду – підкреслюю – ми виділили в оренду якусь ділянку землі – нас примусив суд, – то це не значить, що цю землю хтось украв”, – заявляє голова міськадміністрації.

Водночас він звинуватив міську раду у спробі передати 13 тис. га. в мисливських угіддях приватній структурі.

“Почитайте проект рішення міськради про те, щоб 13 тисяч гектарів дати приватному підприємству в мисливських угіддях. Це ж не 300 га, по яких звинувачують міськадміністрацію... Ми знаємо, хто стоїть за цим, які комерційні структури”, – заявив С.КУНІЦИН. “Ми сьогодні разом з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб викрити факти корупції по відношенню до тих земельних ділянок, які продаються через підставні фірми по місту Севастополю”, – додав він.

Як повідомляв УНІАН, Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН відкидає звинувачення міськради в незаконній передачі земельних ділянок комерційним підприємствам, і вважає, що представницький орган влади міста таким чином намагається підмінити судові інстанції, що, на його думку, „неприпустимо в демократичному суспільстві”.

Як вважає С.КУНІЦИН, головною метою подібних звинувачень з боку депутатів міськради є дискредитація усього, що робиться виконавчою владою міста, „не дати гідно організувати підготовку і проведення 225-річчя Севастополя, яке відзначатиметься у червні цього року”.