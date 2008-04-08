У Севастополі порушено 5 справ за фактами незаконної передачі 189 га

Слідчим управлінням УМВС України в місті Севастополі порушено 5 кримінальних справ за фактами незаконної передачі 189 га землі на суму 317 млн. 659 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні сесії Севастопольської міської ради начальник відділу Державної служби по боротьбі з економічними злочинами УМВС у Севастополі Гліб МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він зазначив, що за результатами перевірок, проведених після звернень Севастопольської міськради щодо законності оформлення прав користування земельними ділянками в адміністративних межах міста, а також «з урахуванням наявної оперативної інформації, встановлено ряд фактів кримінального отримання в користування земельних ділянок різними комерційними структурами з використанням судових органів Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також протиправного заволодіння майном Міністерства оборони України».

За словами Г.МЕЛЬНИЧЕНКА, в результаті таких перевірок на сьогодні порушено 5 кримінальних справ. «Згідно з цими справами незаконно передано 189 гектарів севастопольської землі, внаслідок чого завдано збитків на 317 млн. 659 тис. грн.», - повідомив Г.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він додав, що всі справи, порушені слідчим управлінням УМВС України в місті Севастополі, взяті на контроль МВС України і Генеральною прокуратурою.

За словами Г.МЕЛЬНИЧЕНКА, через таємниці слідства він не може розкрити подробиці цих кримінальних справ і хід їх розслідування. У той же час, підкреслив начальник відділу, одне він може «сказати безперечно: в основу судових рішень, які зобов`язували Севастопольську міську державну адміністрацію укласти договори оренди, лягли підроблені документи. Це стосується ділянки в 185 гектарів в районі села Флотське (район між Балаклавою і мисом Фіолент - УНІАН) і Матроського бульвару (центр міста - УНІАН). Це або договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, підроблені або інвестиційні договори з передачею таких об`єктів нерухомості в спільну діяльність».

Таким чином, підсумував Г.МЕЛЬНИЧЕНКО, «йдеться про виключно кримінальні схеми збагачення представників ряду комерційних структур за рахунок севастопольських земельних ресурсів».

«Потім, продовжив начальник відділу, після отримання прав оренди за рішенням суду - тобто, суд зобов`язував Севастопольську міську державну адміністрацію укласти відповідний договір оренди - після отримання такого права ця земля просто перепродавалася шляхом продажу корпоративних прав підприємства або, просто кажучи, вхід-вихід засновників», - зазначив він.

За словами Г.МЕЛЬНИЧЕНКА, «на даний момент тривають активні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Створено кілька слідчо-оперативних груп».

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня депутати - члени тимчасової слідчої комісії Севастопольської міськради заявили про незаконну передачу Севастопольською міською державною адміністрацією понад 360 гектарів земель.

У свою чергу, голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН відкинув звинувачення міськради в незаконній передачі земельних ділянок комерційним підприємствам.