СДПУ(О) вимагає референдум по НАТО

Соціал-демократична партія України (об’єднана) вимагає від влади невідкладного винесення на загальнонаціональний референдум питання щодо приєднання України до НАТО.

Про це йдеться в заяві політбюро СДПУ(О), переданій в УНІАН прес-службою партії.

В СДПУ(О) стверджують, що за проведення такого референдуму висловилося щонайменше 4,5 мільйона громадян України, чиї підписи підтверджені місцевими органами влади і Центральною виборчою комісією.

“Хід і наслідки Бухарестського самміту НАТО засвідчили, що українська влада й надалі ігнорує право народу визначати напрямок зовнішньої і внутрішньої політики держави”, – вважають у політбюро СДПУ(О).

Автори заяви зазначають, що позиція партії в цьому питанні залишається незмінною – СДПУ(О) проти приєднання України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) чи будь-яких інших військових блоків. Також партія проти доручення України до Плану дій щодо членства в НАТО, який і за назвою, і за змістом є кроком до приєднання до цього блоку.