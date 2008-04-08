Молоді хлопці побили до смерті чоловіка

В селищі Голландія (Севастополь) студенти одного з севастопольських вузів до смерті побили 40-річного чоловіка.

Як повідомляє Відділ зв`язків з громадкістю УМВС України в Севастополі, троє хлопців (знаходилися в стані алкогольного сп`яніння) почали ображати свого знайомого, який підробляв вантажником в магазині, потім почали нацьковувати на відвідувачів і працівників магазина собаку бійцівської породи. Продавці магазина викликали міліцію. Хлопці покинули магазин. На вулиці вони знову напали на знайомого вантажника. Директор магазина і декілька співробітників кинулися на допомогу хлопцю. Побивши чоловіків, студенти вирішили піти, проте помітили чоловіка, який виходив з магазина через чорний хід. «Свою злість вони вирішили зігнати на нім. Збивши його з ніг, стали бити ногами по тілу і голові. Через шість днів чоловік помер в лікарні від отриманих ушкоджень. Двоє неповнолітніх дітей залишилися без батька», - йдеться в повідомленні.

Співробітники міліції затримали студентів за гарячими слідами. Зараз двоє нападаючих арештовані. Відносно них порушена кримінальна справа за ст. 121 ч. 2 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого, скоєно групою осіб і за ст. 296 ч. 3 КК України – хуліганство.