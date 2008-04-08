Крим ходить у боржниках

ДК «Газ України» відзначає погіршення оплати підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ) вартості спожитого з початку опалювального сезону 2007-2008 рр. (з 1.10.2007 р.) природного газу.

Надходження до компанії грошових коштів за спожитий газ значної частини теплопостачальних підприємств зменшилось у квітні в середньому у кілька разів, повідомляє прес-служба ДК «Газ України».

Загальна заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за газ, спожитий у поточному опалювальному сезоні 2007-2008 рр., становить 2,160 млрд. грн., а рівень розрахунків – 63%.

Найбільшу заборгованість за спожитий з 1.10.2007 р. природний газ накопичили підприємства ТКЕ Донецької (борг – 379,3 млн. грн., розрахунки - 58%), Дніпропетровської (316,3 млн., грн., 58%), Харківської (311 млн. грн., 54%), Луганської (167,8 млн. грн., 52%), Запорізької (117,6 млн. грн., 67%), Львівської (98,2 млн. грн., 61%), Житомирської (50,1 млн. грн., 62%), Херсонської (48,8 млн. грн., 48%) областей, а також Автономної Республіки Крим (94,7 млн. грн., 56%).

«Газ України» наголошує, що у разі не проведення до 1 червня 2008 р. повних розрахунків за газ, спожитий протягом опалювального сезону 2007-2008 рр., компанія не укладатиме договорів з підприємствами ТКЕ-боржниками на постачання природного газу на наступний період.

«Газ України» надасть також відповідні доручення щодо повного відключення від газопостачання таких підприємств ТКЕ-боржників.