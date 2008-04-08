Міністр закордонних справ РФ пояснює, як слід розуміти слова Путіна про Україну
Президент Росії про все нагадав...
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ підтверджує інформацію про те, що російський президент Володимир ПУТІН говорив з американським президентом Джорджем БУШЕМ про територію України.
Про це С.ЛАВРОВ сказав сьогодні в інтерв`ю радіо "Эхо Москвы".
"Президент ПУТІН і в Бухаресті, і на зустрічі в Сочі з БУШЕМ нагадав, як формувалася нинішня Україна в її сьогоднішніх кордонах", - сказав С.ЛАВРОВ, відповідаючи на запитання, чи говорив В.ПУТІН про те, що, мовляв, "Україна – це не держава".
"Він (В.ПУТІН) нагадав про те, наскільки суперечливі настрої в українському суспільстві стосовно членства в НАТО. Нагадав про те, наскільки складно йдуть процеси демократичного розвитку України. Вони, як і раніше, шукають модель – президентська республіка або парламентсько-президентська. Наскільки сильні протидії між заходом і східним, і південним регіонами", - сказав С.ЛАВРОВ.
"Він про все це нагадав і сказав, що усе, що робиться для штучного, форсованого втягування України в НАТО, не сприятиме найважливішій задачі, яку ми вважаємо необхідною", - сказав він.
Такою задачею С.ЛАВРОВ назвав допомогу Україні "зберегти свою єдність і стати стабільною сильною державою, що живе у мирі з усіма своїми сусідами, що взаємодіє і з НАТО, і з ким завгодно, але таким чином, щоб не створювати ризиків і загроз для когось зі своїх інших сусідів".
Довідка УНІАН. За даними газети “Коммерсант”, на зустрічі Ради Росія-НАТО 4 квітня у Бухаресті В.ПУТІН у розмові з Дж.БУШЕМ нібито дав зрозуміти, що у разі вступу до НАТО Україна може втратити цілісність. Під час зустрічі в Сочі В.ПУТІН сказав Дж.БУШУ: “Ти ж розумієш, Джордж, що Україна — це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її територій — це Східна Європа, а частина, і значна, подарована нами!".