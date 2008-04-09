Капітан «Нафтогазу-67» оголошує морський протест

Капітан затонулого біля Гонконгу судна “Нафтогаз-67“ оголошує морський протест. Юрій КУЛЄМЄСІН хоче написати заяву, про те, що його судно протаранили. Про це повідомив заступник міністра транспорту Василь ШЕВЧЕНКО.

Зазначимо, слідство за фактом катастрофи проводить прокуратура Гонконгу. Але коли правоохоронці перевірять усі наведені капітаном факти, його заява може стати підставою для пред’явлення майнових вимог до компанії - власника китайського суховантажу “Яохай“.

22 березня це судно врізалося в український буксир. За кілька хвилин корабель пішов на дно. Врятуватися змогли лише шестеро моряків. Нині “Нафтогаз-67“ лежить на дні Південно-Китайського моря. Водолази знайшли тіла трьох і шукають ще 15-тьох членів екіпажу. Очікується, що піднімати судно почнуть 22 квітня. Про дату підйому корабля повідомив речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Канал 24