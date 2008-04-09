Митники знайшли «зілля» в потягу «Сімферополь-Москва»

Працівники Магістральної митниці під час митного контролю пасажирів потягу «Сімферополь-Москва» виявили підозрілий пакуночок з рослинною речовиною. Власник пакунку, громадянин України заявив, що крім особистих речей нічого не переміщує.

Як повідомляє прес-служба Держмитслужби, стояв юнак на своєму, коли на речовину зреагував службовий собака Шакіра

При перевірці речей пасажира, виявилось, що він везе пакет з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору (орієнтовно конопля).

Речовину вилучено та направлено на експертизу. Проводиться перевірка. У відношені юнака порушено справу про порушення митних правил.