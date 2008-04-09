ДТП у Криму: двоє осіб загинуло

"Москвич" врізався в дерево

Двоє осіб загинуло внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Ленінському районі Криму. Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ в Криму, на 351 км + 300 м автодорозі Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч, автомобіль "Москвич" виїхав за межи проїжджої частини, де допустив наїзд на дерево. 2 пасажири легковика (мешканці с. Лугове, 1975 р.н. і 1967 р.н.) загинули, водій машини, 1972 року народження, отримав травми.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter