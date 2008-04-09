ДТП у Криму: двоє осіб загинуло

13:02, 09 квітня 2008
Крым
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"Москвич" врізався в дерево

Двоє осіб загинуло внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Ленінському районі Криму.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ в Криму, на 351 км + 300 м автодорозі Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч, автомобіль "Москвич" виїхав за межи проїжджої частини, де допустив наїзд на дерево.

2 пасажири легковика (мешканці с. Лугове, 1975 р.н. і 1967 р.н.) загинули, водій машини, 1972 року народження, отримав травми.

 

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