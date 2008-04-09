Ялтинському заповіднику потрібний мільйон

У Криму почався крупний соціальний проект по розповсюдженню екологічних знань, направлений на реальну практичну допомогу Ялтинському гірничо-лісовому природному заповіднику.

Як повідомляє Республіканський комітет АР Крим з лісового і мисливського господарства, акцію «Подаруй життя лісу» проводить Кримська республіканська асоціація «Екологія і світ», Рескомітет і ГТРК «Крим».

Основна мета соціально-екологічного проекту, який, зокрема, відбудеться у вигляді екологічного телемарафона під назвою «Подаруй життя лісу», – збір добродійних засобів на придбання сіянців і саджанців для посадки нового лісу і проведення робіт на місці горельника в Ялтинському гірничо-лісовому природному заповіднику, який постраждав минулого року від сильної лісової пожежі.

Посадка лісу тільки на одному гектарі землі обійдеться лісникам в 5000 грн. Необхідно розробити і озеленювати порядка 200 гектарів знищеного лісу, на ці цілі потрібний понад мільйон грн. "Багато згорілих ділянок через специфіку природних ландшафтів опинилися просто фізично недоступні для обробки.

Екологічний марафон на телеканалі «Крим» відбудеться 1 червня 2008 року, з 10.00 до 19.00.

Організатори акції закликають всіх, кому не байдужа доля Ялтинського заповідника, зробити власний добродійний внесок для відродження унікального лісу Криму.