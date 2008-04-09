Сімферопольську ТЕЦ «захопили»

На території Сімферопольської теплоелектроцентралі, яка входить у структуру компанії «КримТЕЦ», проходять тактико-спеціальні навчання, організовані Антитерористичним центром при Cлужбі безпеки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «КримТЕЦ», за легендою, «терористи» захопили 4-х співробітників станції і розподільний щит - головний стратегічний об`єкт Сімферопольської ТЕЦ.

На Сімферопольську станцію приїхали співробітники СБУ, МНС і медики, які отримали сигнал про її захоплення. Правоохоронці приступили до підготовки антитерористичної операції.

«Згідно із законом, ми не могли заздалегідь попередити сімферопольців про підготовку на території станції навчань, оскільки це секретна інформація. Але подібні операції необхідні, і ми розраховуємо на розуміння городян», - зазначив генеральний директор «КримТЕЦ» Сергій ВЕРГЕЛЬ.

Навчання проходять за розпорядженням виконуючого обов`язки голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.