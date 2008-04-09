За кордоном перебуває 4,5 млн. українських трудових мігрантів

На сьогодні за кордоном, згідно з експертними даними, перебуває 4 млн. 500 тис. українських трудових мігрантів.

Про це повідомив завідувач сектору етнонаціональних досліджень Інституту народознавства НАНУ, координатор проекту дослідження української трудової міграції у державах перебування Ігор МАРКОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, в Росії перебуває понад 2 млн. українців (офіційна кількість 169 тис.), Італії - 500 тис. (195 тис. 412), Польщі - понад 450 тис. (20 тис.), Іспанії - 250 тис. (52 тис. 760), Португалії - 75 тис. (44 тис. 600), Чехії - 150 тис. (51 тис.), Греції - 75 тис. (20 тис.), Нідерландах - 40 тис., Великій Британії - близько 70 тис, США - близько 500 тис.

За словами І.МАРКОВА, спостерігається переміщення українських мігрантів з одних регіонів країни перебування до інших та з одних держав до інших, де на загал кращі умови праці та вища оплата. Наприклад, з Чехії або Португалії до Іспанії.

Разом з тим, спостерігається часткове повернення мігрантів в Україну, особливо з Греції та Португалії. Водночас А.МАРКОВ зазначив, що на загал можна констатувати збереження позитивної динаміки міграції з України до держав Євросоюзу та Росії.

І.МАРКОВ повідомив, що, окрім традиційних сфер, де працюють українські трудові мігранти, а саме: обслуговування приватних помешкань, догляд за літніми людьми та дітьми, будівництво, сфера послуг у ресторанному та готельному бізнесі, спостерігається тенденція до розширення ринку праці і сфер застосування робочої України у країнах перебування.

І.МАРКОВ відзначив, що останнім часом швидко зростає кількість мігрантів з України, які отримали легальний статус проживання та праці у країнах перебування. В цілому, по всіх досліджуваних країнах, окрім Росії та Польщі, де більшість становлять нерегулярні мігранти, це близько 30-35% осіб. Водночас зростає тенденція до нелегального в’їзду українців до країн Євросоюзу, а також нелегального працевлаштування українців, які мають легальний статус перебування в одній країні, але у пошуках праці переміщуються до іншої, де працюють нелегально.

І.МАРКОВ також зазначив, що на сьогодні мова йде про “вторинну міграцію”, коли мігранти приїжджають вже до своїх родичів або друзів. Крім того, українці купують помешкання в кредит в Італії, Греції, Іспанії, Португалії. “В цілому можна говорити про значне поліпшення матеріального добробуту українців в цих країнах”, - сказав він. За словами І.МАРКОВА, українці “потроху втягнулися у життя” в країнах ЄС, для багатьох з них стали звичними повага людських прав, розвинута інфраструктура.

Разом з тим залишається чимало людей, які через своє нелегальне становище потрапляють у рабські умови життя і праці, зокрема на Півдні Італії та Росії.

За даними дослідження, близько 80% українців декларують намір повернутися на батьківщину. Однак приблизно той самий відсоток з них не можуть з впевненістю сказати, коли це відбудеться. “Мігранти із 5-7-річним стажем пригадують, що наміри повернутися за рік-два вони декларували як тільки приїхали в країну, однак залишаються тут і досі, пояснюючи це необхідністю забезпечувати матеріальні потреби своїх рідних”, - зазначив І.МАРКОВ.

За його словами, твердо говорити про повернення можна лише стосовно старшого покоління українських мігрантів (віком близько 60 років). Натомість зростає кількість молодших віком мігрантів, які мають намір залишитися за кордоном.

“Наші дослідження дозволяють зробити попередній висновок, що годі сподіватися масового повернення мігрантів до України, допоки в Україні не буде створено сприятливий інвестиційний клімат, що дасть поштовх для розвитку конкурентоспроможних на світовому ринку галузей економіки України та призведе до формування якісно нового ринку праці”, - сказав І.МАРКОВ.

Він також зазначив, що на сьогодні необхідно вести мову про зміну акцентів у питанні соціальної допомоги трудовим мігрантам. До першочергових соціальних потреб українських мігрантів необхідно віднести досягнення домовленостей України з державами, де працюють українці, щодо легалізації мігрантів, використання міжнародно-правових можливостей захисту прав мігрантів незалежно від їх статусу і полегшення їхніх соціальних умов, зокрема, врегулювання пенсійного забезпечення в Україні, розв’язання проблеми легалізації водійських прав.

Як зазначив у свою чергу президент Міжнародного благодійного фонду “Карітас України” Андрій ВАСЬКОВИЧ, його фонд у співпраці із співробітниками сектору етносоціальних досліджень Інституту народознавства НАН України наприкінці 2007 року розпочав дослідження громадян України, які перебувають на заробітках у країнах ЄС та РФ. Всього проектом охоплено 9 країн. За словами А.ВАСЬКОВИЧА, метою проекту є вивчення масштабів, напрямів і тенденцій сучасної міграції з України до зазначених країн.