Рівень життя в Автономній Республіці Крим залишається низьким і залишає бажати кращого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр праці і соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА заявила сьогодні на нараді в Сімферополі.

"На сьогоднішній день, на жаль, рівень життя в Криму залишає бажати кращого і залишається низьким", - відзначила Л.ДЕНИСОВА.

Крим серед регіонів України знаходиться на 11-м місці за розміром середньої заробітної плати. «Середня заробітна плата в Криму складає 1432 грн., а в цілому по Україні – 1633. Практично (у Криму - УНІАН) на 200 гривень менше. Це відбивається на рівні життя громадян», - сказала міністр.

В той же час на півострові росте заборгованість по зарплаті. Л.ДЕНІСОВА нагадала, що колись працювала міністром фінансів Криму і з тих часів мало, що змінилося в даному питанні. «Боржники – одні і ті ж. Нічого не змінюється», - заявила міністр.