Кримськотатарських самоселів виселили із квартир в Алушті

Судові виконавці сьогодні вранці виселили репатріантів із самовільно зайнятих квартир на вулиці Ювілейній в Алушті (Крим).

Про це кореспондентові УНІАН повідомив очевидець подій - член виконкому Алуштинського регіонального меджлісу Емір ВОЄННИЙ.

Судових виконавців, які прибули з Миколаєва, супроводжували міліціонери, за різними даними, 800-1000 правоохоронців, зокрема із загонів спеціального призначення. До будинку підігнали бронетехніку. «БТРом вони перекрили доступ до під`їзду, щоб люди не під`їхали. Даішники оточили в`їзд у мікрорайон», - повідомив Е.ВОЄННИЙ.

«Судові виконавці за рішенням суду виселили народ з житла. 16 сімей було виселено», - сказав Е.ВОЄННИЙ.

За словами члена виконкому Алуштинського регіонального меджлісу, виселення загалом відбувалося без скандалів, оскільки кримських татар попереджали про виселення.

«Це вже третя спроба виселення. Люди жили з тим, що їх виселятимуть у будь-якому разі», - зазначив Е.ВОЄННИЙ.

За даними міліції Криму, було звільнено 13 самовільно захоплених квартир.

Виселення відбулося на підставі рішення Печерського районного суду Києва, повідомляє прес-служба Меджлісу кримських татар. «Сім`ї покидали обжиті ним квартири без опору міліції. Проте становище деяких сімей катастрофічне, оскільки в них немає навіть місця, де вони могли б скласти свої домашні пожитки, не кажучи вже про те, де вони житимуть», - підкреслили в прес-службі.

На думку представників Алуштинського регіонального меджлісу, найбільш реальною допомогою тим, хто лишився без притулку, з`явиться виділення їм земельних ділянок для зведення житлового будинку.

Як повідомлялося, взимку 2005 року репатріанти зайняли частину квартир у багатоповерхівці на вулиці Ювілейній в Алушті. Люди заявили, що їм ніде жити. 2006 року судові виконавці спробували виселити репатріантів, проте рішення суду виконати не вдалося. Люди не звільнили квартири.