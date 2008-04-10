Кримськотатарських самоселів виселили із квартир в Алушті

14:25, 10 квітня 2008
Крым
0

До будинку підігнали бронетехніку

Судові виконавці сьогодні вранці виселили репатріантів із самовільно зайнятих квартир на вулиці Ювілейній в Алушті (Крим).

Про це кореспондентові УНІАН повідомив очевидець подій - член виконкому Алуштинського регіонального меджлісу Емір ВОЄННИЙ.

Судових виконавців, які прибули з Миколаєва, супроводжували міліціонери, за різними даними, 800-1000 правоохоронців, зокрема із загонів спеціального призначення. До будинку підігнали бронетехніку. «БТРом вони перекрили доступ до під`їзду, щоб люди не під`їхали. Даішники оточили в`їзд у мікрорайон», - повідомив Е.ВОЄННИЙ.

«Судові виконавці за рішенням суду виселили народ з житла. 16 сімей було виселено», - сказав Е.ВОЄННИЙ.

За словами члена виконкому Алуштинського регіонального меджлісу, виселення загалом відбувалося без скандалів, оскільки кримських татар попереджали про виселення.

«Це вже третя спроба виселення. Люди жили з тим, що їх виселятимуть у будь-якому разі», - зазначив Е.ВОЄННИЙ.

За даними міліції Криму, було звільнено 13 самовільно захоплених квартир.

Виселення відбулося на підставі рішення Печерського районного суду Києва, повідомляє прес-служба Меджлісу кримських татар. «Сім`ї покидали обжиті ним квартири без опору міліції. Проте становище деяких сімей катастрофічне, оскільки в них немає навіть місця, де вони могли б скласти свої домашні пожитки, не кажучи вже про те, де вони житимуть», - підкреслили в прес-службі.

На думку представників Алуштинського регіонального меджлісу, найбільш реальною допомогою тим, хто лишився без притулку, з`явиться виділення їм земельних ділянок для зведення житлового будинку.

Як повідомлялося, взимку 2005 року репатріанти зайняли частину квартир у багатоповерхівці на вулиці Ювілейній в Алушті. Люди заявили, що їм ніде жити. 2006 року судові виконавці спробували виселити репатріантів, проте рішення суду виконати не вдалося. Люди не звільнили квартири.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter