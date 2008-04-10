Сквер Дружби народів Криму засадили трояндами

Сьогодні в Сімферополі керівники Автономної Республіки Крим спільно з представниками релігійних конфесій і національних общин півострова заклали сквер Дружби народів Криму.

У рамках акції на центральній площі кримської столиці висаджено близько 2000 кущів троянд, 150 кущів ялівцю ті ін.

У заході взяли участь голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО, голова кримського уряду Віктор ПЛАКІДА, митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар, представники понад 20 національних общин.

Муфтій мусульман Криму Еміралі АБЛАЄВ відмовився від участі в акції. "Неможливість моєї участі в заході обумовлена тим, що відношення керівників Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим до прав і потреб віруючих носить виборчий характер залежно від віросповідання і конфесії. Зрозуміло, ви добре обізнані про протидію властей міста Сімферополя, що продовжується, у виділенні земельної ділянки по вулиці Ялтинська, 22 для будівництва Джума Джамі (Соборній мечеті)", - йдеться у листі Муфтія до В.ПЛАКІДИ та А.ГРИЦЕНКА.