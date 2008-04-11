Заходи на честь 64-х роковин звільнення Сімферополя від фашистських загарбників

13 квітня. Урочисті заходи на честь 64-х роковин звільнення Сімферополя від фашистських загарбників. 10.00. - покладення квітів і вінків до меморіалу "Танк Т-34". Відбудеться хід городян до Вічного Вогню. 11.00. Покладення квітів і вінків до Вічного Вогню (парк Гагаріна). Після покладання відбудеться урочистий марш військових підрозділів і панахида в пам`ять загиблих бійців.

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