Заходи на честь 64-х роковин звільнення Сімферополя від фашистських загарбників
11:19, 11 квітня 2008Крым
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13 квітня. Урочисті заходи на честь 64-х роковин звільнення Сімферополя від фашистських загарбників.
10.00. - покладення квітів і вінків до меморіалу "Танк Т-34".
Відбудеться хід городян до Вічного Вогню.
11.00. Покладення квітів і вінків до Вічного Вогню (парк Гагаріна).
Після покладання відбудеться урочистий марш військових підрозділів і панахида в пам`ять загиблих бійців.
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