Заходи на честь 64-х роковин звільнення Сімферополя від фашистських загарбників

11:19, 11 квітня 2008
Крым
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13 квітня. Урочисті заходи на честь 64-х роковин звільнення Сімферополя від фашистських загарбників.   

10.00. - покладення квітів і вінків до меморіалу "Танк Т-34".   

Відбудеться хід городян до Вічного Вогню.

11.00. Покладення квітів і вінків до Вічного Вогню (парк Гагаріна).

Після покладання відбудеться урочистий марш військових підрозділів і панахида в пам`ять загиблих бійців.

 

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